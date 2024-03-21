Дикий жестко раскритиковал идею "Азова" об ускорении мобилизации — что сказал

Евгений Дикий. Фото: Украинский кризисный медиацентр

На днях в бригаде "Азов" предложили разрешить военным самостоятельно искать уклонистов, чтобы ускорить мобилизацию. Комментируя это, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что Украина сейчас приближается к этой реальности. Однако, по его мнению, это не приемлемо, ведь в обязанности армии входит защита государства, а не организационные моменты.

Такое заявление сделал ветеран российско-украинской войны в эфире телеканала Киев24.

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Что не так с мобилизацией

"Мы доигрываемся до того, что боевым бригадам придется просто самим проводить мобилизацию. Это то, чего нужно бояться. Эта ситуация абсолютно не здорова, это страшная ситуация, если боевым бригадам придется проводить мобилизацию. Одно дело, когда я это рассматриваю, как человек в тыла, другая — что мы это услышали от боевого офицера боевой бригады", — сказал Дикий, комментируя идею.

Он подчеркнул, что армия имеет свои задачи и это защита государства.

"Эта реальность приближается. Но это абсолютно не нормально. Армия не должна заниматься ничем, кроме защиты от внешнего врага", — сказал Дикий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек и рассказал почему.

К слову, стало известно, сколько правок к законопроекту о мобилизации рассмотрел комитет.