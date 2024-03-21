Дикий жорстко розкритикував ідею "Азову" про пришвидшення мобілізації — що сказав

Євген Дикий. Фото: Український кризовий медіацентр

Днями в бригаді "Азов" запропонували дозволити військовим самостійно шукати ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Коментуючи це, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що Україна наразі наближаться до цієї реальності. Однак, на його думку, це не є прийнятним, адже до обов'язків армії входить захист держави, а не організаційні моменти.

Таку заяву зробив ветеран російсько-української війни в ефірі телеканалу Київ24.

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Що не так з мобілізацією

"Ми дограємося до того, що бойовим бригадам доведеться просто самим проводити мобілізацію. Це те, чого треба боятися. Ця ситуація абсолютно не здорова, це страшна ситуація, якщо бойовим бригадам доведеться проводити мобілізацію. Одна справа, коли я це розглядаю, як людина в тилу, інша — що ми це почули від бойового офіцера бойової бригади", — сказав Дикий, коментуючи ідею.

Він наголосив, що армія має свої завдання й це — захист держави.

"Ця реальність наближається. Але це абсолютно не нормально. Армія не має займатися нічим, окрім захисту від зовнішнього ворога", — сказав Дикий.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей та розповів чому.

До слова, стало відомо, скільки правок до законопроєкту про мобілізацію розглянув комітет.