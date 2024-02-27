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Где не дорабатывают план мобилизации — Бахматов назвал регион

27 февраля 2024 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Где не дорабатывают план мобилизации — Бахматов назвал регион
Глава Офиса Трансформации и бывший советник мэра Киева Максим Бахматов. Фото: instagram.com/maximbakhmatov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Офиса Трансформации и бывший советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что Киев не дорабатывает план мобилизации в ряды украинской армии. Однако, по его словам, есть регионы, где мобилизационные цели спокойно выполняются, а есть такие, где даже нарушаются права военнообязанных.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 26 февраля.

Выполнение мобилизационных целей

Так, в области, где успешно выполняется план мобилизации, глава Офиса Трансформации отнес Ровенскую.

"Ровенская область. Там спокойно выполняется план мобилизаций, и никто не говорит, что права нарушают, страдают", — рассказал Бахматов.

Среди областей, где представители ТЦК нарушают права военнообязанных, эксперт назвал Одесскую, где людей запихивают в "бусы".

Киев не дорабатывает план мобилизации

Бахматов отметил, если Киев не дорабатывает по мобилизации, нужно тщательнее это проверить. К тому же, с появлением нового Главнокомандующего ВСУ стартовали проверки, при которых обнаружили, что многие военные не вовлечены в войну.

"Треть военных не участвует в военных действиях, а находится где-то в другом городе. Плюс у нас есть 155 тысяч военных пенсионеров. Но военный пенсионер — это 55 лет. Такого же возраста человека забирают в армию, а военного пенсионера — не забирают", — добавил глава Офиса Трансформации.

Напомним, что по словам Бахматова, из бюджета Киева вполне реально выделять 20% на нужды ВСУ. Он рассказал, что для этого нужно.

Также мы писали, что Бахматов ответил, почему международные партнеры не выделяют финансовую помощь руководству Киева.

Киев
ВСУ
Ровенская область
Одесская область
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
війна

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