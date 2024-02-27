Где не дорабатывают план мобилизации — Бахматов назвал регион

Глава Офиса Трансформации и бывший советник мэра Киева Максим Бахматов. Фото: instagram.com/maximbakhmatov

Глава Офиса Трансформации и бывший советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что Киев не дорабатывает план мобилизации в ряды украинской армии. Однако, по его словам, есть регионы, где мобилизационные цели спокойно выполняются, а есть такие, где даже нарушаются права военнообязанных.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире телемарафона в понедельник, 26 февраля.

Выполнение мобилизационных целей

Так, в области, где успешно выполняется план мобилизации, глава Офиса Трансформации отнес Ровенскую.

"Ровенская область. Там спокойно выполняется план мобилизаций, и никто не говорит, что права нарушают, страдают", — рассказал Бахматов.

Среди областей, где представители ТЦК нарушают права военнообязанных, эксперт назвал Одесскую, где людей запихивают в "бусы".

Киев не дорабатывает план мобилизации

Бахматов отметил, если Киев не дорабатывает по мобилизации, нужно тщательнее это проверить. К тому же, с появлением нового Главнокомандующего ВСУ стартовали проверки, при которых обнаружили, что многие военные не вовлечены в войну.

"Треть военных не участвует в военных действиях, а находится где-то в другом городе. Плюс у нас есть 155 тысяч военных пенсионеров. Но военный пенсионер — это 55 лет. Такого же возраста человека забирают в армию, а военного пенсионера — не забирают", — добавил глава Офиса Трансформации.

Напомним, что по словам Бахматова, из бюджета Киева вполне реально выделять 20% на нужды ВСУ. Он рассказал, что для этого нужно.

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