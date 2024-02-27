Де не допрацьовують план мобілізації — Бахматов назвав регіон

Голова Офісу Трансформації та колишній радник мера Києва Максим Бахматов. Фото: instagram.com/maximbakhmatov

Голова Офісу Трансформації та колишній радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що Київ не допрацьовує план мобілізації до лав української армії. Однак, за його словами, є регіони, де мобілізаційні цілі спокійно виконуються, а є й такі, де навіть порушуються права військовозобов'язаних.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі телемарафону в понеділок, 26 лютого.

Виконання мобілізаційних цілей

Так, до областей, де успішно виконується план мобілізації, очільник Офісу Трансформації відніс Рівненську.

"Рівненська область. Там спокійно виконується план мобілізацій, і ніхто не каже, що права порушують, потерпають", — розповів Бахматов.

Серед областей, де представники ТЦК порушують права військовозобов’язаних, експерт назвав Одеську, де людей запихають в "буси".

Київ не допрацьовує план мобілізації

Бахматов зазначив, якщо Київ не допрацьовує по мобілізації, о потрібно ретельніше це перевірити. До того ж з появою нового Головнокомандувача ЗСУ стартували перевірки, за яких виявили, що чимало військових не залучені в війні.

"Третина військових не бере участі у військових діях, а перебуває десь в іншому місті. Плюс в нас є 155 тисяч військових пенсіонерів. Але військовий пенсіонер — це 55 років. Такого ж віку людину забирають в армію, а військового пенсіонера — не забирають", — додав голова Офісу Трансформації.

Нагадаємо, що за словами Бахматова, з бюджету Києва цілком реально виділяти 20% на потреби ЗСУ. Він розповів, що для цього потрібно.

Також ми писали, що Бахматов відповів, чому міжнародні партнери не виділяють фінансової допомоги керівництву Києва.