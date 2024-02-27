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Де не допрацьовують план мобілізації — Бахматов назвав регіон

27 лютого 2024 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Де не допрацьовують план мобілізації — Бахматов назвав регіон
Голова Офісу Трансформації та колишній радник мера Києва Максим Бахматов. Фото: instagram.com/maximbakhmatov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Офісу Трансформації та колишній радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що Київ не допрацьовує план мобілізації до лав української армії. Однак, за його словами, є регіони, де мобілізаційні цілі спокійно виконуються, а є й такі, де навіть порушуються права військовозобов'язаних.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі телемарафону в понеділок, 26 лютого.

Виконання мобілізаційних цілей

Так, до областей, де успішно виконується план мобілізації, очільник Офісу Трансформації відніс Рівненську.

"Рівненська область. Там спокійно виконується план мобілізацій, і ніхто не каже, що права порушують, потерпають", — розповів Бахматов.

Серед областей, де представники ТЦК порушують права військовозобов’язаних, експерт назвав Одеську, де людей запихають в "буси".

Київ не допрацьовує план мобілізації

Бахматов зазначив, якщо Київ не допрацьовує по мобілізації, о потрібно ретельніше це перевірити. До того ж з появою нового Головнокомандувача ЗСУ стартували перевірки, за яких виявили, що чимало військових не залучені в війні.

"Третина військових не бере участі у військових діях, а перебуває десь в іншому місті. Плюс в нас є 155 тисяч військових пенсіонерів. Але військовий пенсіонер — це 55 років. Такого ж віку людину забирають в армію, а військового пенсіонера — не забирають", — додав голова Офісу Трансформації.

Нагадаємо, що за словами Бахматова, з бюджету Києва цілком реально виділяти 20% на потреби ЗСУ. Він розповів, що для цього потрібно.

Також ми писали, що Бахматов відповів, чому міжнародні партнери не виділяють фінансової допомоги керівництву Києва. 

Київ
ЗСУ
Рівненська область
Одеська область
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна

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