Стало известно, какие данные мужчин в возрасте от 16 лет появятся в реестре Оберег

Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали
Кабинет Министров Украины утвердил новый экспериментальный проект, предусматривающий автоматизированную проверку и верификацию информации о призывниках, военнообязанных и резервистах. Целью проекта является усовершенствование и проверка информации, хранящейся в Едином государственном реестре призывников.
Об этом стало известно из постановления Кабмина №932 от 16 августа 2024 года.
Какие данные будут отображаться в Реестре о мужчинах 16-25 лет
Обмен данными будет происходить между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберігом" через платформу "Трембіта".
О мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет в реестре военнообязанных будет отображаться следующая информация:
- оцифрованный образ лица;
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- место жительства и текущее местонахождение;
- реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- сведения о гражданстве;
- номер записи в Демографическом реестре (если есть);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть);
- данные о документах для выезда за границу на постоянное место жительства или возвращение в Украину.
О военном учете и регистрации
Согласно разъяснению Кабмина, военный учет для украинцев в возрасте от 16 лет, которые в год взятия на учет достигают 17 лет, а также до 25 лет, будет проводить ТЦК по месту жительства. Для лиц без зарегистрированного места жительства учет будут осуществлять Генштабом ТЦК.
Данные для мужчин от 16 до 60 лет
В реестре "Оберіг" будет отображаться следующая информация о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол:
- место жительства и текущее местонахождение;
- реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- номер записи в Демографическом реестре (если есть);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть);
- данные об оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства или возвращение в Украину;
- информация о дате последнего выезда за пределы Украины;
- сведения о смерти или объявлении лица умершим.
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