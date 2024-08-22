Стало известно, какие данные мужчин в возрасте от 16 лет появятся в реестре Оберег

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины утвердил новый экспериментальный проект, предусматривающий автоматизированную проверку и верификацию информации о призывниках, военнообязанных и резервистах. Целью проекта является усовершенствование и проверка информации, хранящейся в Едином государственном реестре призывников.

Об этом стало известно из постановления Кабмина №932 от 16 августа 2024 года.

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Какие данные будут отображаться в Реестре о мужчинах 16-25 лет

Обмен данными будет происходить между Единым демографическим реестром, ведомственной системой Государственной миграционной службы и "Оберігом" через платформу "Трембіта".

О мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет в реестре военнообязанных будет отображаться следующая информация:

оцифрованный образ лица;

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и текущее местонахождение;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

номер записи в Демографическом реестре (если есть);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если есть);

данные о документах для выезда за границу на постоянное место жительства или возвращение в Украину.

О военном учете и регистрации

Согласно разъяснению Кабмина, военный учет для украинцев в возрасте от 16 лет, которые в год взятия на учет достигают 17 лет, а также до 25 лет, будет проводить ТЦК по месту жительства. Для лиц без зарегистрированного места жительства учет будут осуществлять Генштабом ТЦК.

Данные для мужчин от 16 до 60 лет

В реестре "Оберіг" будет отображаться следующая информация о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет: