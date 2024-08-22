Стало відомо, які дані чоловіків віком від 16 років з'являться в реєстрі Оберіг

Дані 16-річних з'являться в Реєстрі військовозобов'язаних — деталі
Кабінет Міністрів України затвердив новий експериментальний проєкт, що передбачає автоматизовану перевірку та верифікацію інформації про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Проєкт має на меті вдосконалення та перевірку інформації, що зберігається в Єдиному державному реєстрі призовників.
Про це стало відомо з Постанови Кабміну №932 від 16 серпня 2024 року.
Які дані будуть відображатися у Реєстрі про чоловіків віком 16-25 років
Обмін даними відбуватиметься між Єдиним демографічним реєстром, відомчою системою Державної міграційної служби та "Оберігом" через платформу "Трембіта".
Про чоловіків віком від 16 до 25 років у реєстрі військовозобов'язаних буде відображатися така інформація:
- оцифрований образ обличчя;
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дата народження;
- місце народження;
- стать;
- місце проживання та поточне місцезнаходження;
- реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, термін дії);
- відомості про громадянство;
- номер запису в Демографічному реєстрі (якщо є);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є);
- дані про документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання або повернення в Україну.
Про військовий облік та реєстрацію
Згідно з роз'ясненням Кабміну, військовий облік для українців віком від 16 років, які в рік взяття на облік досягають 17 років, а також до 25 років буде проводити ТЦК за місцем проживання. Для осіб без зареєстрованого місця проживання облік здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.
Дані для чоловіків віком від 16 до 60 років
У реєстрі "Оберіг" буде відображатися також наступна інформація про чоловіків віком від 16 до 60 років:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дата народження;
- стать:
- місце проживання та поточне місцезнаходження;
- реквізити внутрішнього або закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, термін дії);
- номер запису в Демографічному реєстрі (якщо є);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є);
- дані про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання або повернення в Україну;
- інформація про дату останнього виїзду за межі України;
- відомості про смерть або оголошення особи померлою.
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