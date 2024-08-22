Стало відомо, які дані чоловіків віком від 16 років з'являться в реєстрі Оберіг

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Кабінет Міністрів України затвердив новий експериментальний проєкт, що передбачає автоматизовану перевірку та верифікацію інформації про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Проєкт має на меті вдосконалення та перевірку інформації, що зберігається в Єдиному державному реєстрі призовників.

Про це стало відомо з Постанови Кабміну №932 від 16 серпня 2024 року.

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Які дані будуть відображатися у Реєстрі про чоловіків віком 16-25 років

Обмін даними відбуватиметься між Єдиним демографічним реєстром, відомчою системою Державної міграційної служби та "Оберігом" через платформу "Трембіта".

Про чоловіків віком від 16 до 25 років у реєстрі військовозобов'язаних буде відображатися така інформація:

оцифрований образ обличчя;

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та поточне місцезнаходження;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, термін дії);

відомості про громадянство;

номер запису в Демографічному реєстрі (якщо є);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (якщо є);

дані про документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання або повернення в Україну.

Про військовий облік та реєстрацію

Згідно з роз'ясненням Кабміну, військовий облік для українців віком від 16 років, які в рік взяття на облік досягають 17 років, а також до 25 років буде проводити ТЦК за місцем проживання. Для осіб без зареєстрованого місця проживання облік здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.

Дані для чоловіків віком від 16 до 60 років

У реєстрі "Оберіг" буде відображатися також наступна інформація про чоловіків віком від 16 до 60 років: