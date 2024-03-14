Почему большая часть военных находится в тылу — ответ Минобороны

Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Министерстве обороны Украины объяснили, что только часть военных может быть на передовой в современной войне, в то время как другие занимаются вспомогательными задачами. Среди них логистика, разведка, реабилитация военных и т.д.

Об этом сообщает издание Financial Times в среду, 13 марта.

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Без каких небоевых задач война невозможна

"Логистика, разведка, обеспечение, планирование, командование, операции некинетического воздействия, разработка и модификация и ремонт вооружения, лечение и реабилитация военных, подготовка и переподготовка, информационное сопровождение и многое другое — это небоевые задачи, без которых современная война невозможна", — отметили в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, сколько власти планируют мобилизовать бойцов на войну. Там объяснили, что это нужно, чтобы заменить истощенных защитников передовой и удовлетворить другие военные нужды.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что в Верховной Раде уже несколько недель продолжаются обсуждения и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Народный депутат и член Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская рассказала, на каком этапе сейчас рассмотрение правок.

Добавим, что уже весной Рада завершит работу над мобилизационным законопроектом. Народный депутат Александр Федиенко назвал точный месяц, когда парламент приступит к рассмотрению документа.