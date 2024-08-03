Мужчины должны лично сообщать ТЦК о женитьбе или рождении детей — почему так

Военнообязанный мужчина в Территориальном центре. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП

Военнообязанные не могут через приложение Резерв+ уведомлять Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о некоторых изменениях в своих персональных данных. Для этого мужчины должны явиться в военкоматы лично.

Об этом сообщила Лариса Козак, офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП, в интервью "Главреду".

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По словам Козак, функция обновления данных онлайн через приложение Резерв+ еще разрабатывается и пока недоступна.

Для сообщения об изменениях, таких как женитьба или рождение детей, необходимо явиться в военкомат в течение семи дней.

Козак также отметила, что несообщение об изменениях может рассматриваться как нарушение.

Однако если Единый реестр военнообязанных автоматически обновляет информацию из других реестров, то административное взыскание не налагается.

Она подчеркнула, что некоторую информацию ТЦК уже могут видеть, но она неполная.

При определении санкций ТЦК обязан проверять доступность информации из других источников.