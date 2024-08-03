Як отримати бронювання від мобілізації через Дію — інструкція

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

Деякі українці мають право на бронювання від мобілізації. Його можна швидко оформити у застосунку "Дія".

Про це повідомляє "24 канал".

Читайте також:

Бронювання через "Дію"

Право на бронювання мають ті військовозобов'язані, що працюють в державних органах, органах місцевого самоврядування, а також у національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах і критично важливих для країни структурах.

Ця можливість вже доступна в "Дії", і процес займає всього до 15 хвилин. Керівнику достатньо лише подати заяву про бронювання через портал і підтвердити її електронним підписом. Окремі компанії можуть забронювати до 50% своїх працівників.

Після подання заявки, в якій вказані претенденти на бронювання, система проводить перевірку деяких даних. Вона перевіряє факт офіційного працевлаштування військовозобов'язаного, а також наявність інформації про нього в реєстрі "Оберіг".

Протягом доби керівнику прийде повідомлення про результат розгляду. Остаточне рішення приймає Мінекономіки.

Інформація про бронювання одразу з'явиться в "Резерв+". Крім того, у разі необхідності витяг про бронювання можна буде завантажити через "Дію" та роздрукувати.