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Чоловіки не можуть через Резерв+ подати важливі дані до ТЦК — коли треба з'явитися особисто

3 серпня 2024 18:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чоловіки мають особисто повідомляти ТЦК про одруження або народження дітей — чому так
Військовозобов'язаний чоловік в Територіальному центрі. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані не можуть через додаток Резерв+ повідомляти Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про деякі зміни в своїх персональних даних. Для цього чоловіки мають з'явитися до військкоматів особисто.

Про це повідомила Лариса Козак, офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП, в інтерв'ю "Главреду".

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За словами Козак, функція оновлення даних онлайн через додаток Резерв+ ще розробляється і наразі недоступна.

Для повідомлення про зміни, такі як одруження або народження дітей, необхідно з'явитися до військкомату протягом семи днів.

Козак також зазначила, що неповідомлення про зміни може розглядатися як порушення.

Однак, якщо Єдиний реєстр військовозобов'язаних автоматично оновлює інформацію з інших реєстрів, то адміністративне стягнення не накладається.

Вона підкреслила, що деяку інформацію ТЦК вже можуть бачити, але вона неповна.

При визначенні санкцій ТЦК зобов'язаний перевіряти доступність інформації з інших джерел.

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