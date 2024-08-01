Обновление данных в ТЦК — когда лично нужно явиться в военкомат

Военнообязанные в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

Военнообязанные не могут через приложение Резерв+ сообщать Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях в своих персональных данных. Мужчины должны явиться в военкомат лично.

Об этом в интервью "Главреду" сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

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По словам Козак, функция в приложении Резерв+ по обновлению данных онлайн только разрабатывается и пока недоступна.

Для того чтобы сообщить ТЦК о браке или рождении детей, нужно в течение семи дней явиться в военкомат лично.

"Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение, но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, что в случае если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", — отметила офицер.

Козак подчеркнула, что некоторую информацию ТЦК уже видят, но она неполная.

"Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщил, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица", — подытожила представительница Киевского городского ТЦК и СП.

Ранее мы сообщали, что украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали штрафовать новую категорию украинцев. Это касается преимущественно тех граждан, которые обновили свои военно-учетные данные.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Первыми после обновления военно-учетных данных повестки следует ожидать тем, кто имеет нужную в Силах обороны военную специальность.