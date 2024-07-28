Хто в першу чергу отримає повістки — пояснення Міноборони

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Першими після оновлення військово-облікових даних на повістки слід чекати тим, хто має потрібну у Силах оборони військову спеціальність.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice.

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У першу чергу після оновлення військово-облікових даних до війська призвуть тих, хто має спеціальність, що найбільш потрібна для роботи у лавах Сил оборони.

"В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури", — сказав він.

Як зазначив Лазуткін, запити можуть змінюватися залежно від того, яку зброю отримує Україна та яка складається ситуація на фронті. За його словами, немає чітких критеріїв відбору людей, які встановлені раз і назавжди — це залежать від багатьох чинників.

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, чи можлива демобілізація під час повномасштабної війни. Він наголосив, що робота над законом — це складний процес.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани з підготовки військових до само- та взаємодопомоги, створення стабілізаційних пунктів і відкриття реабілітаційних центрів. Також в Україні буде розроблена система ментального відновлення військовослужбовців і координаційний центр для управління медичними ресурсами.

Раніше український режисер та військовий Олег Сенцов пояснив, що заважає українській армії перейти на стандарти НАТО: наскільки багато в Збройних силах України ще залишається радянських традицій та що потрібно змінювати насамперед.