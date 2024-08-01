Оновлення даних у ТЦК — коли особисто треба з'явитись до військкомату

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

Військовозобов'язані не можуть через додаток Резерв+ повідомляти Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміни у своїх персональних даних. Чоловіки мають з'явитися до військкоматів особисто.

Про це в інтервʼю "Главреду" повідомила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

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Які дані потрібно повідомляти особисто

За словами Козак, функція у додатку Резерв+ щодо оновлення даних онлайн лише розробляється і наразі недоступна.

Для того, щоб повідомити ТЦК про одруження або народження дітей, потрібно протягом семи днів з'явитись у військкомат особисто.

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення, але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено, що у разі, якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", — зазначила офіцер.

Козак наголосила, що деяку інформацію ТЦК вже бачать, проте вона неповна.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилась, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обовʼязок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", — підсумувала представниця Київського міського ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, що українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали штрафувати нову категорію українців. Це стосується переважно тих громадян, які вже оновили свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Першими після оновлення військово-облікових даних на повістки слід чекати тим, хто має потрібну у Силах оборони військову спеціальність.