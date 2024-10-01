Как суд наказал мужчину, который не имел брони, однако не явился в ТЦК из-за ухода за больной бабушкой

Здание Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области. Фото: Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области/Facebook

Житель Ивано-Франковской области уклонился от мобилизации. После получения повестки он не явился в ТЦК, объяснив это тем, что ухаживал за своей больной бабушкой.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес 29 апреля текущего года.

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Детали дела

Сотрудники полиции и ТЦК остановили фигуранта для проверки документов 1 марта текущего года. 6 марта мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. Оснований для отсрочки у обвиняемого не было, бронирования от мобилизации — тоже, поэтому 9 марта он должен был явиться в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть, однако не сделал этого.

В судебных материалах указано, что нарушитель проживает вместе с мамой и бабушкой, которая больна сахарным диабетом. В день, когда мужчина должен был прийти в ТЦК, бабушке стало плохо, поэтому он остался дома, чтобы помогать ей. В дальнейшем состояние пожилой женщины только ухудшилось. В ноябре 2023 года ее госпитализировали с инсультом. Из-за ухода за родственницей фигурант в ТЦК так и не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что стыдится своего поведения, готов исправить ошибку, встав на защиту Родины, и попросил учесть это и не лишать его свободы.

Суд признал фигуранта виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, однако заменили это наказание испытательным сроком на полтора года. В течение этого периода осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, уведомлять этот орган об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать без согласования с ним за пределы Украины.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас такой возможности у осужденного нет. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор военнослужащему, который в середине апреля самовольно покинул место службы и не возвращался в течение трех месяцев. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Харьковской области судили женщину, которая во время оккупации Дворичанской общины внедряла в местной гимназии российские стандарты образования. Нарушительница проведет один год за решеткой. Кроме того, в ближайшие десять лет она не будет иметь права занимать должности в образовательной отрасли и государственных органах.