Суд позбавив волі військового, який три місяці не був на службі

Судове засідання. Фото ілюстративне: kl.informator.ua

На Львівщині військовослужбовець три місяці не був на службі. За це Яворівський районний суд Львівської області призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що мешканець селища Івано-Франкове Яворівського району служив в одній з військових частин у Львівській області. 13 квітня він без дозволу покинув місце служби і не з'являвся до 13 липня. З 14 липня він перебуває під арештом через самовільне залишення частини.

Чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив факти, викладені у справі. Він пояснив, що протягом трьох місяців перебував удома і займався власними справами. Крім того, військовий просив суд не застосовувати до нього суворе покарання, оскільки має намір продовжити службу в Збройних силах України.

Рішення суду

Зважаючи на обставини справи, суддя Яворівського районного суду виніс рішення про визнання чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок поки що підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що у Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Також ми писали, що у Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф.