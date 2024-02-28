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Нужно ли мобилизовывать на войну женщин — военный дал ответ

28 февраля 2024 18:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация женщин в ВСУ: военный назвал условия
ВСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В плане мобилизации женщин Украине требуется адекватный рекрутинг. Для женщин в ВСУ найдется достаточно должностей, которые они могут спокойно потянуть. Но женщины-штурмовики тоже есть в подразделениях украинской армии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

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"Все зависит от морально-психологической подготовки. Есть женщины, которые дадут прикурить мужчинам. Но есть и наоборот. Каждый человек — это отдельный космос. Не каждый мужчина готов быть штурмовиком. Но каждого нужно подстраивать под должность, которую он потянет", — подчеркнул военный.

Однако, по его убеждению, если страна начнем мобилизовывать женщин, может рухнуть система взаимоотношений между мужчинами и женщинами. И вообще, в отношении женщин должен правильно работать рекрутинг. Поскольку для них у ВСУ немало должностей.

В то же время, по словам Мельника, незаконных методов со стороны ТЦК быть не должно, потому что Украина  правовое государство. А вот военнообязанным следует проявить ответственность перед страной.

Николай Мельник
Николай Мельник. Фото: Новини.LIVE

"Если мобилизовали по закону — то что ты хочешь? У тебе есть долг — ты должен его выполнить. Однако страна должна изменить уровень подготовки солдата. Потому что наши учебные центры довольно часто, кроме устойчивого алкоголизма, ничего не учат", — подытожил он.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как именно Украина может улучшить мобилизацию. Он назвал три шага этого процесса.

российские войска
мобилизация
война в Украине
війна

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