Адвокат объяснил, могут ли повторно штрафовать граждан за уклонение от мобилизации

Адвокат Роман Кичко. Фото: advokatpost.com

Согласно действующему украинскому законодательству, граждан не могут дважды привлекать к ответственности за одно и то же нарушение. Также украинцы, которые не знали об открытии в отношении них производства из-за уклонения от военного призыва, могут обращаться по этому поводу с иском в суд.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказал адвокат Роман Кичко.

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По мнению Кичко, ТЦК будут штрафовать граждан в рамках каждого продления военного положения и мобилизации. В случае, если человек не знал о штрафе, суд может защитить его интересы и отменить наказание.

"Если человек докажет, что он не знал об этом штрафе, и суд убедится, что человек не был должным образом уведомлен, то суд станет на сторону такого лица и восстановит срок. Если человек пользуется для этого услугами адвоката, то он имеет право требовать, чтобы ему это возместили", — объяснил адвокат.

Также он добавил, что стандартный размер штрафа за уклонение от мобилизации составляет 17 тысяч гривен. Согласно законодательству, уменьшать эту сумму нельзя. Правда, производство по делу можно закрыть по малозначительности деяния. Если обвиняемый раскаялся, а его правонарушение не очень серьезное, суд может закрыть дело и не налагать штраф.

"Если человек не стал на учет, то правонарушение не завершено на данный момент. Если человек не сообщил свои данные, здесь важно, что именно прописывается в постановлении: правильно ли ТЦК пропишет время и место совершения правонарушения. Если ТЦК не укажет дату правонарушения, время и место, это уже является основанием для отмены штрафа, потому что протокол в таком случае некорректен", — отметил Кичко.