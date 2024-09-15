На Полтавщине суд отменил большое количество заключений ВВК о непригодности к службе

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

В Полтавской области суд отменил почти 40 постановлений военно-врачебных комиссий по поводу непригодности мужчин к службе. Чиновники ВВК могли вносить ложные данные о состоянии здоровья военнообязанных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечается, что должностные лица ВВК в Полтавской области могли выдавать фиктивные выводы о непригодности мужчин к службе по состоянию здоровья.

После обращения полиции было пересмотрено решение ВВК о непригодности военной службы с исключением из учета.

Решение суда

По результатам проверки Центральной ВВК суд отменил постановления 38 жителям области, которых ранее признали непригодными к военной службе.