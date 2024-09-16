Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Чи можуть ухилянтів двічі штрафувати за одне порушення — пояснення адвоката arrow

Чи можуть ухилянтів двічі штрафувати за одне порушення — пояснення адвоката

16 вересня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокат пояснив, чи можуть повторно штрафувати громадян за ухилення від мобілізації
Адвокат Роман Кичко. Фото: advokatpost.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з чинним українським законодавством, громадян не можуть двічі притягувати до відповідальності за одне й те саме порушення. Також українці, які не знали про відкриття щодо них провадження через ухилення від військового призову, можуть звертатися через це з позовом до суду.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів адвокат Роман Кичко.

Читайте також:

Що каже правознавець щодо штрафування за порушення військового обліку та призову

На думку Кичка, ТЦК штрафуватимуть громадян у межах кожного продовження воєнного стану та мобілізації. У разі, якщо людина не знала про штраф, суд може захистити її інтереси та скасувати покарання.

"Якщо людина доведе, що вона не знала про цей штраф, і суд переконається, що людина не була належним чином повідомлена, то суд стане на бік такої особи і поновить строк. Якщо людина користується для цього послугами адвоката, то вона має право вимагати, щоб їй це відшкодували", — пояснив адвокат.

Також він додав, що стандартний розмір штрафу за ухилення від мобілізації становить 17 тисяч гривень. Згідно із законодавством, зменшувати цю суму не можна. Щоправда, провадження по справі можна закрити за малозначністю діяння. Якщо обвинувачений розкаявся, а його правопорушення не є дуже серйозним, суд може закрити справу й не накладати штраф.

"Якщо людина не стала на облік, то правопорушення не є завершеним на даний момент. Якщо людина не повідомила свої дані, тут важливо, що саме прописується у постанові: чи коректно ТЦК пропише час і місце вчинення правопорушення. Якщо ТЦК не зазначить дату правопорушення, час і місце, то це вже є підставою для скасування штрафу, тому що протокол в такому разі некоректний", — зазначив Кичко.

Також важливі новини дня по темі:

штраф військовий призов військовий облік адвокат ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Закарпатті програміста підозрювали у спробі перетині кордону — що вирішив суд

01:30 Чи можуть ухилянтів двічі штрафувати за одне порушення — пояснення адвоката

01:05 Черговий замах на Трампа у США — стріляли біля поля для гольфу, що належить мільярдеру

00:35 Історик Тімоті Снайдер став учасником забігу на підтримку українських військовополонених

00:25 Киян закликають закрити вікна через якість повітря — в чому причина та як відстежувати ситуацію

15 вересня 2024

23:54 У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик

23:53 У Кропивницькому затримали чоловіка за зйомку пересування військової техніки — як покарав суд

23:45 Apple готує чергові сюрпризи — ноутбуки на нових чипах та унікальну функцію в AirPods

23:00 Капітан Азову вважає мобілізацію в Україні некоректною — яку альтернативу пропонує

22:45 Ціни на пальне в Україні — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

01:32 На Закарпатті програміста підозрювали у спробі перетині кордону — що вирішив суд

01:30 Чи можуть ухилянтів двічі штрафувати за одне порушення — пояснення адвоката

01:05 Черговий замах на Трампа у США — стріляли біля поля для гольфу, що належить мільярдеру

00:35 Історик Тімоті Снайдер став учасником забігу на підтримку українських військовополонених

00:25 Киян закликають закрити вікна через якість повітря — в чому причина та як відстежувати ситуацію

15 вересня 2024

23:54 У Харкові відбувся ЛГБТ-автопробіг за участю військових — кожна з колон символізувала заклик

23:53 У Кропивницькому затримали чоловіка за зйомку пересування військової техніки — як покарав суд

23:45 Apple готує чергові сюрпризи — ноутбуки на нових чипах та унікальну функцію в AirPods

23:00 Капітан Азову вважає мобілізацію в Україні некоректною — яку альтернативу пропонує

22:45 Ціни на пальне в Україні — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію