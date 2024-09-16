Адвокат пояснив, чи можуть повторно штрафувати громадян за ухилення від мобілізації

Адвокат Роман Кичко. Фото: advokatpost.com

Згідно з чинним українським законодавством, громадян не можуть двічі притягувати до відповідальності за одне й те саме порушення. Також українці, які не знали про відкриття щодо них провадження через ухилення від військового призову, можуть звертатися через це з позовом до суду.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів адвокат Роман Кичко.

Читайте також:

Що каже правознавець щодо штрафування за порушення військового обліку та призову

На думку Кичка, ТЦК штрафуватимуть громадян у межах кожного продовження воєнного стану та мобілізації. У разі, якщо людина не знала про штраф, суд може захистити її інтереси та скасувати покарання.

"Якщо людина доведе, що вона не знала про цей штраф, і суд переконається, що людина не була належним чином повідомлена, то суд стане на бік такої особи і поновить строк. Якщо людина користується для цього послугами адвоката, то вона має право вимагати, щоб їй це відшкодували", — пояснив адвокат.

Також він додав, що стандартний розмір штрафу за ухилення від мобілізації становить 17 тисяч гривень. Згідно із законодавством, зменшувати цю суму не можна. Щоправда, провадження по справі можна закрити за малозначністю діяння. Якщо обвинувачений розкаявся, а його правопорушення не є дуже серйозним, суд може закрити справу й не накладати штраф.

"Якщо людина не стала на облік, то правопорушення не є завершеним на даний момент. Якщо людина не повідомила свої дані, тут важливо, що саме прописується у постанові: чи коректно ТЦК пропише час і місце вчинення правопорушення. Якщо ТЦК не зазначить дату правопорушення, час і місце, то це вже є підставою для скасування штрафу, тому що протокол в такому разі некоректний", — зазначив Кичко.