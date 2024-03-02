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Могут ли демобилизировать мужчину, если его жена вступит в рады армии — ответ юриста

2 марта 2024 22:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Могут ли демобилизировать мужчину, если его жена вступит в рады армии — ответ юриста
Украинские военные. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине уже третий год идет полномасштабная война против России. В то же время большое количество военнослужащих долгое время находятся на фронте без ротации. Жена одного из военных выразила желание пойти на военную службу вместо мужа.

Она спросила, возможно ли это, у адвокатов на сайте юридической помощи Юристи.UA.

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Женщина рассказала, что по профессии врач, но сейчас находится в декретном отпуске. При этом ребенку через два месяца исполнится три года.

"Имею желание пойти на военную службу как медик, возможно ли в таком случае увольнение моего мужа из рядов ВСУ?" — спросила она.

Также женщину интересует, имеет ли значение, где она будет проходить службу: ВСУ, Нацгвардия и на какой должности.

Адвокат Юрий Айвазян ответил, что увольнение мужчины возможно и место прохождения службы не имеет значения. Здесь ключевым будет именно военная служба.

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Скриншот ответа адвоката

В то же время, юрист Сергей Богун также считает, что таким образом женщине удастся вернуть мужа со службы.

"Мужчина будет иметь право на увольнение с военной службы", — отметил он.

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Скриншот ответа юриста

Кроме того, адвокат Андрей Карпенко добавил, что в случае вступления женщины в ряды Вооруженных сил ее муж будет иметь право на увольнение независимо от места ее службы.

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Скриншот ответа адвоката

Напомним, во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился со службы. Ему назначили наказание в виде штрафа.

Также мы писали, что в Закарпатской области судили мужчину, которого сочли годным к службе, но он уклонился от мобилизации. На суде военнообязанный сказал, что задал на нужды армии 40 тыс. гривен.

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