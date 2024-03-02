Могут ли демобилизировать мужчину, если его жена вступит в рады армии — ответ юриста

Украинские военные. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА

В Украине уже третий год идет полномасштабная война против России. В то же время большое количество военнослужащих долгое время находятся на фронте без ротации. Жена одного из военных выразила желание пойти на военную службу вместо мужа.

Она спросила, возможно ли это, у адвокатов на сайте юридической помощи Юристи.UA.

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Женщина рассказала, что по профессии врач, но сейчас находится в декретном отпуске. При этом ребенку через два месяца исполнится три года.

"Имею желание пойти на военную службу как медик, возможно ли в таком случае увольнение моего мужа из рядов ВСУ?" — спросила она.

Также женщину интересует, имеет ли значение, где она будет проходить службу: ВСУ, Нацгвардия и на какой должности.

Адвокат Юрий Айвазян ответил, что увольнение мужчины возможно и место прохождения службы не имеет значения. Здесь ключевым будет именно военная служба.

Скриншот ответа адвоката

В то же время, юрист Сергей Богун также считает, что таким образом женщине удастся вернуть мужа со службы.

"Мужчина будет иметь право на увольнение с военной службы", — отметил он.

Скриншот ответа юриста

Кроме того, адвокат Андрей Карпенко добавил, что в случае вступления женщины в ряды Вооруженных сил ее муж будет иметь право на увольнение независимо от места ее службы.

Скриншот ответа адвоката

Напомним, во Львовской области судили солдата за то, что он на несколько часов отлучился со службы. Ему назначили наказание в виде штрафа.

Также мы писали, что в Закарпатской области судили мужчину, которого сочли годным к службе, но он уклонился от мобилизации. На суде военнообязанный сказал, что задал на нужды армии 40 тыс. гривен.