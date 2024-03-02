Чи можуть демобілізувати чоловіка, якщо його дружина вступить до лав армії — відповідь юриста

Українські військові. Ілюстративне фото: Запорізька ОВА

В Україні вже третій рік триває повномасштабна війна проти Росії. Водночас велика кількість військовослужбовців протягом довгого часу перебуває на фронті без ротації. Дружина одного з військових висловила бажання піти на військову службу замість чоловіка.

Вона запитала, чи можливо це, в адвокатів на сайті юридичної допомоги Юристи.UA.

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Жінка розповіла, що за професією лікар, але зараз перебуває у декретній відпустці. При цьому дитині через два місяці виповниться три роки.

"Маю бажання піти на військову службу як медик, чи можливе в такому випадку звільнення мого чоловіка з лав ЗСУ?" — запитала вона.

Також жінку цікавить, чи має значення, де вона буде проходити службу: ЗСУ, Нацгвардія та на якій посаді.

Адвокат Юрій Айвазян відповів, що звільнення чоловіка можливе та місце проходження служби не має значення. Тут ключовим буде саме військова служба.

Скриншот відповіді адвоката

Водночас юрист Сергій Богун також вважає, що таким чином жінці вдасться повернути чоловіка зі служби.

"Чоловік матиме право на звільнення з військової служби", — зазначив він.

Скриншот відповіді юриста

Крім того, адвокат Андрій Карпенко додав, що у разі вступу жінки до лав Збройних сил її чоловік буде мати право на звільнення не залежно від місця її служби.

Скриншот відповіді адвоката

Нагадаємо, у Львівській області судили солдата за те, що він на декілька годин відлучився зі служби. Йому призначили покарання у вигляді штрафу.

Також ми писали, що у Закарпатській області судили чоловіка, якого визнали придатним до служби, але він ухилився від мобілізації. На суді військовозобов'язаний сказав, що задонатив на потреби армії 40 тис. гривень.