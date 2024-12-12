В ТЦК ответили, может ли забирать повестку из почты вместо военнообязанного кто-нибудь из его родственников

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: konkurent.ua

На получение повестки, которую прислали по почте, у военнообязанного есть три дня. Получить повестку адресат должен лично.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, в интервью Суспільному сообщил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

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Правила получения повестки, отправленной по почте

Представитель ТЦК и СП отметил, что отсчет срока выполнения обязанности начинается только после того, как человек забрал повестку.

"Важно, что он должен лично получить повестку, а не кто-то другой, если только речь не идет о законном представителе. После получения повестки, если в течение трех суток человек не явился по месту назначения, на четвертый можно инициировать розыск", — подчеркнул Монукало.

По его словам, если военнообязанный не смог прийти по важным причинам, например, из-за болезни или пребывания в больнице, сроки могут перенести, однако гражданин должен предоставить соответствующие справки.

Напомним, представитель ТЦК и СП заявил, что военнослужащим, которые после СОЧ не вернутся на службу, грозит уголовная ответственность. Избежать наказания им не удастся даже в случае завершения войны.

Ранее Сергей Монукало заявил о безосновательности обвинений в том, что причиной СОЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования проходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.