Представитель ТЦК и СП ответил, грозит ли после войны наказание военным, которые после СОЧ не вернулись на службу

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало. Фото: Олег Вороненко/Суспільне Суми

Если военнослужащий, совершивший СОЧ, не вернулся в воинскую часть, ему грозит не штраф, а уголовная ответственность. Речь идет о реальном сроке отбывания наказания.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, в интервью Суспільному сообщил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

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Представитель ТЦК и СП отметил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон, согласно которому военнослужащий после первого СОЧ может вернуться на службу и не понести за свой поступок никакого наказания.

"Такой человек не будет судим или притесняться со стороны других военнослужащих. Если произошло так, что он где-то не выдержал психологического давления, испугался или не справился с природой, то ему предоставляется право выбирать другую воинскую часть. Для этого необходимо только подать соответствующее заявление", — объяснил Монукало.

Также он добавил, что в случае невозвращения после СОЧ на службу боец может оказаться в тюрьме.

"Возможно, кто-то считает, что дождется завершения войны, а там, возможно, забудут за него. Нет, открывается дело без срока давности. По этим статьям осуждают без срока давности", — подчеркнул военный.

Напомним, Сергей Монукало заявил о безосновательности обвинений в том, что причиной СОЧ якобы является мобилизация немотивированных мужчин. По его словам, процесс комплектования проходит поэтапно и с учетом как физического, так и психологического состояния военнослужащих.

Также мы сообщали, что во Львовской области солдат отлучился с военной службы на один день. За это его обязали уплатить штраф.