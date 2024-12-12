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Чи може родич адресат забрати його повістку з пошти

12 грудня 2024 07:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У ТЦК відповіли, чи може забирати повістку з пошти замість військовозобов'язаного хтось із його родичів
Повістка в поштовій скринці. Фото ілюстративне: konkurent.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На отримання повістки, яку надіслали поштою, у військовозобов'язаного є три дні. Отримати повістку адресат має особисто.

Про це в неділю, 8 грудня, в інтерв'ю Суспільному повідомив начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

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Правила отримання повістки, яку надіслали поштою 

Представник ТЦК та СП зазначив, що відлік терміну для виконання обов'язку починається лише після того, як людина забрала повістку.

"Важливо, що вона повинна особисто отримати повістку, а не хтось інший, якщо тілько не йдеться про законного представника. Після отримання повістки, якщо протягом трьох діб людина не з'явилася за місцем призначення, на четвертий можна ініціювати розшук", — наголосив Монукало.

За його словами, якщо військовозобов'язаний не зміг прийти через важливі причини, наприклад, хворобу або перебування в лікарні, терміни можуть перенести, однак громадянин має надати відповідні довідки. 

Нагадаємо, представник ТЦК та СП заявив, що військовослужбовцям, які після СЗЧ не повернуться на службу, загрожує кримінальна відповідьність. Уникнути покарання їм не вдаться навіть у разі завершення війни.

Раніше Сергій Монукало заявив про безпідставність звинувачень щодо того, що причиною СЗЧ нібито є мобілізація невмотивованих чоловіків. За його словами, процес комплектування відбувається поетапно та із врахуванням як фізичного, так і психологічного стану військовослужбовців.

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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