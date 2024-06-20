Мобилизация в Украине — будут ли повестки вручать тем, кто обновил данные в Резерв+

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube

В соответствии с новым законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или онлайн в приложении Резерв+.

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Однако означает ли обновление данных в "Резерв+" автоматическое освобождение от повесток на улице? На этот вопрос ответила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

Как пояснила правозащитница, обновляя данные онлайн в приложении, военнообязанный выполняет требование закона, а значит, ему не грозит административная ответственность в виде штрафа и при проверке обновленную информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК.

Однако, если такое лицо остановят представители ТЦК и проверят его данные, то следующим шагом будет направление на военно-врачебную комиссию. Как добавила Анищенко, тех, кто еще не обновил данные, ожидает повестка для уточнения данных, а затем уже направление на ВВК.

"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более подробная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано", — объясняет адвокат.

Ранее мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.

Также мы информировали, что делать, если забыли документ о "броне" дома и получили повестку.