Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Ждать ли повестки украинцам, обновившим данные в Резерв+ — объясняет адвокат arrow

Ждать ли повестки украинцам, обновившим данные в Резерв+ — объясняет адвокат

20 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — будут ли повестки вручать тем, кто обновил данные в Резерв+
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В соответствии с новым законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или онлайн в приложении Резерв+.

Читайте также:

Однако означает ли обновление данных в "Резерв+" автоматическое освобождение от повесток на улице? На этот вопрос ответила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

Как пояснила правозащитница, обновляя данные онлайн в приложении, военнообязанный выполняет требование закона, а значит, ему не грозит административная ответственность в виде штрафа и при проверке обновленную информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК.

Однако, если такое лицо остановят представители ТЦК и проверят его данные, то следующим шагом будет направление на военно-врачебную комиссию. Как добавила Анищенко, тех, кто еще не обновил данные, ожидает повестка для уточнения данных, а затем уже направление на ВВК.

"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более подробная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано", — объясняет адвокат.

 

Ранее мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.

Также мы информировали, что делать, если забыли документ о "броне" дома и получили повестку.

мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности