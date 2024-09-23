Нардеп спрогнозировал, установят ли в Украине четкие сроки военной службы

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Четких сроков прохождения военной службы в Украине пока нет. Закон о демобилизации вряд ли станет финальной точкой в этом вопросе.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, интервью Radio NV сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Представитель Верховной Рады отметил, что было бы лучше, если были конкретные сроки службы.

"Я об этом всегда говорил, но не нужно популяризировать это из-за оставления своих побратимов, линии фронта, и говорить, что "это мой такой протест, я перестаю защищать Родину из-за того, что нет четких сроков службы", — объяснил депутат.

По словам Костенко, сейчас есть проблемы с мобилизацией: определить четкие сроки службы невозможно, если военных на фронте некем заменить, поэтому, прежде всего, нужно проводить мобилизацию и мотивировать людей. Это вызов для всего общества, ведь "кто-то идет в армию и защищает государство, а кто-то не хочет туда идти и считает, что работа будет сделана вместо него".

Нардеп отметил, что законопроект по демобилизации Верховная Рада должна разработать до середины осени, однако не факт, что в этом документе речь пойдет о конкретных сроках службы.

"Мы встречались один раз Комитетом с представителями Кабмина, там был и Генштаб, и отталкивались от того, какие будут темпы мобилизации и позволят ли они правительству написать законопроект. Я думаю, что законопроект будет написан. Будут ли там конкретные сроки или будут просто установлены механизмы демобилизации, мы пока этого не знаем... Не думаю, что там будут прописаны конкретные сроки... Вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки, ближайшие, возможно, какие-то далекие будут", — подытожил нардеп.

Ранее BBC провело расследование касательно вероятности внедрения демобилизации в Украине. Согласно материалу издания, ожидать установления четких сроков службы раньше конца текущего года не стоит.

Напомним, летом спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что вопрос демобилизации нуждается в серьезном аналитическом изучении, ведь зависит и от теоретических, и от практических факторов. К примеру, при условии объявления Путиным мобилизации в РФ развитие событий в Украине будет иным, чем в случае получения украинцами поддержки от западных партнеров.