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Чи будуть в Україні конкретні терміни служби — нардеп зробив прогноз щодо демобілізації

23 вересня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нардеп спрогнозував. чи встановлять в Україні чіткі терміни військової служби
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Чітких термінів проходження військової служби в Україні наразі немає. Закон про демобілізацію навряд чи стане фінальною крапкою в цьому питанні.

Про це в неділю, 22 вересня, інтерв'ю Radio NV повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Представник Верховної Ради зазначив, що було б краще, якби були конкретні терміни служби.

"Я про це завжди говорив, але не потрібно популяризувати це через залишення своїх побратимів, лінії фронту, і казати, що "оце мій такий протест, я перестаю захищати Батьківщину через те, що немає чітких термінів служби", — пояснив депутат.

За словами Костенка, наразі є проблеми з мобілізацією: визначити  чіткі терміни служби неможливо, якщо військових на фронті немає ким замінити, тому насамперед потрібно проводити мобілізацію та мотивувати людей. Це виклик для всього суспільства, адже "хтось іде в армію і захищає державу, а хтось не хоче туди йти і вважає, що робота буде зроблена замість нього".

Нардеп зазначив, що законопроєкт щодо демобілізації Верховна Рада має розробити до середині осені, однак не факт, що в цьому документі йтиметься про конкретні терміни служби.

"Ми зустрічалися один раз Комітетом з представниками Кабміну, там був і Генштаб, і відштовхувалися від того, які будуть темпи мобілізації та чи дозволять вони уряду написати законопроєкт. Я думаю, що законопроєкт буде написано. Чи там будуть конкретні терміни або будуть просто встановлені механізми демобілізації, ми поки цього не знаємо... Не думаю, що там будуть прописані конкретні строки… Навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни, найближчі. Можливо, якісь далекі будуть", — підсумував нардеп.

Раніше BBC провело розслідування щодо ймовірності впровадження демобілізації в Україні. Згідно з матеріалом видання, очікувати встановлення чітків строків служби раніше кінця поточного року не варто.

Нагадаємо, улітку речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що питання демобілізації потребує серйозного аналітичного вивчення, адже залежить і від теоретичних, і від практичних чинників. Наприклад, за умови оголошення Путіним мобілізації в РФ розвиток подій в Україні буде інакшим, ніж у разі отримання українцями підтримки від західних партнерів.

Верховна Рада нардепи мобілізація демобілізація військова служба

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