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Будет ли в Украине мобилизация с 18 лет — ответ нардепа

12 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Нардеп Елена Шуляк ответила, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст
Елена Шуляк. Фото: sluga-narodu.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Слухи о снижении мобилизационного возраста, которые в последнее время распространяются в сети, не соответствуют действительности. В Украине не планируют мобилизовать 18-летних юношей.

Об этом на Zoom-конференции с журналистами во вторник, 10 декабря, сообщила председатель партии "Слуга народа" и парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регионального развития Елена Шуляк.

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По мнению Елены Шуляк, информация о снижении мобилизационного возраста до 18 лет является скорее спекуляцией, чем реальной инициативой.

"Парламент и военно-политическое руководство страны не будут принимать такое решение. Президент уже высказался о нецелесообразности этой идеи. Родителям 18-летних юношей не стоит волноваться", — заявила нардеп.

Напомним, майор ВСУ Виктор Трегубов отметил, что для увеличения мобилизационного ресурса есть разные варианты. То, что настаивают только на снижении мобилизационного возраста, по его мнению, является продавливанием Украины на непопулярное политическое решение.

Ранее Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет было бы отрицательным шагом. Правда, он считает, что все будет зависеть от ситуации в стране.

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