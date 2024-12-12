Нардеп Олена Шуляк відповіла, чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік

Олена Шуляк. Фото: sluga-narodu.com

Чутки щодо зниження мобілізаційного віку, які останнім часом ширяться в мережі, не відповідають дійсності. В Україні не планують мобілізувати 18-річних хлопців.

Про це під час Zoom-конференції із журналістами у вівторок, 10 грудня, повідомила голова партії "Слуга народу" та парламентського комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування й регіонального розвитку Олена Шуляк.

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На думку Олени Шуляк, інформація щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років є радше спекуляцією, ніж реальною ініціативою.

"Парламент і військово-політичне керівництво країни не ухвалюватимуть такого рішення. Президент уже висловився про недоцільність цієї ідеї. Батькам 18-річних юнаків не варто хвилюватися", — заявила нардеп.

Нагадаємо, майор ЗСУ Віктор Трегубов зазначив, що для збільшення мобілізаційного ресурсу є різні варіанти. Те, що наполягають лише на зниження мобілізаційного віку, на його думку, є продавлюванням України на якесь непопулярне політичне рішення.

Раніше Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років було б негативним кроком. Щоправда, він вважає, що все залежатиме від ситуації у країні.