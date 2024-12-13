Юрист Дмитрий Франчук объяснил, грозит ли штраф военнообязанному за игнорирование повестки, если ее не вручили лично

Военный держит в руках конверт. Фото иллюстративное: depositphhotos.com

Гражданина Украины могут оштрафовать за неприход в ТЦК и СП по повестке. Правда, это касается только случаев, когда военнообязанный сознательно игнорирует повестку, врученную ему должным образом.

Об этом в комментарии для УНІАН в четверг, 12 декабря, сообщил адвокат и активист Дмитрий Франчук.

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Какая повестка считается врученной

Правовед подчеркнул, что повестка для уточнения данных, переданная родственникам или соседям адресата, не вручена по нормам законодательства. Если военнообязанный получает повестку на рабочем месте, работодатель должен проконтролировать, чтобы работнику вручили ее лично в руки.

Повестка, которую отправили по почте, считается врученным, если:

ее отправили заказным письмом с уведомлением о вручении — получение письма военнообязанный должен подтвердить подписью;

есть уведомление о вручении или указывается причина невручения (отсутствие военнообязанного по адресу или его отказ от получения повестки);

получатель не забрал письмо в течение трехдневного срока.

Также юрист добавил, что повестка, которую положили в почтовый ящик, врученной не считается, поэтому и юридической ответственности за игнорирование такого сообщения адресат не будет нести.

"Письмо могло потеряться. Возможно, его украли, или документ получил другой житель. Кроме того, такой способ вручения повестки нарушает право гражданина на получение информации лично", — объяснил Франчук.

Ранее начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало также отметил, что получать повестку на почте военнообязанный должен лично. Исключением являются лишь случаи, когда письмо получает законный представитель адресата.

Также мы сообщали, что по повестке в ТЦК и СП нужно приходить даже тем, кто имеет отсрочку. За неявку гражданина могут оштрафовать и объявить в розыск.