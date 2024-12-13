Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Будет ли штраф за неявку по повестке, которую не вручили лично arrow

Будет ли штраф за неявку по повестке, которую не вручили лично

13 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Юрист Дмитрий Франчук объяснил, грозит ли штраф военнообязанному за игнорирование повестки, если ее не вручили лично
Военный держит в руках конверт. Фото иллюстративное: depositphhotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Гражданина Украины могут оштрафовать за неприход в ТЦК и СП по повестке. Правда, это касается только случаев, когда военнообязанный сознательно игнорирует повестку, врученную ему должным образом.

Об этом в комментарии для УНІАН в четверг, 12 декабря, сообщил адвокат и активист Дмитрий Франчук.

Читайте также:

Какая повестка считается врученной

Правовед подчеркнул, что повестка для уточнения данных, переданная родственникам или соседям адресата, не вручена по нормам законодательства. Если военнообязанный получает повестку на рабочем месте, работодатель должен проконтролировать, чтобы работнику вручили ее лично в руки.

Повестка, которую отправили по почте, считается врученным, если:

  • ее отправили заказным письмом с уведомлением о вручении — получение письма военнообязанный должен подтвердить подписью;
  • есть уведомление о вручении или указывается причина невручения (отсутствие военнообязанного по адресу или его отказ от получения повестки);
  • получатель не забрал письмо в течение трехдневного срока.

Также юрист добавил, что повестка, которую положили в почтовый ящик, врученной не считается, поэтому и юридической ответственности за игнорирование такого сообщения адресат не будет нести.

"Письмо могло потеряться. Возможно, его украли, или документ получил другой житель. Кроме того, такой способ вручения повестки нарушает право гражданина на получение информации лично", — объяснил Франчук.

Ранее начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало также отметил, что получать повестку на почте военнообязанный должен лично. Исключением являются лишь случаи, когда письмо получает законный представитель адресата.

Также мы сообщали, что по повестке в ТЦК и СП нужно приходить даже тем, кто имеет отсрочку. За неявку гражданина могут оштрафовать и объявить в розыск.

военный призыв почта мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:40 Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки

Срочная новость

03:35 В воздух подняли бомбардировщики Ту-95МС — что известно

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие фотографировать — вакансия

Срочная новость

03:05 В Харькове "Шахед" попал в крышу пятиэтажки — подробности

03:00 Литва поможет подготовить инструкторов ВСУ — чему будут учить

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

02:34 В "Резерв+" не отображается отсрочка — что можно сделать

02:26 В Берлине приняли декларацию по Украине — речь о НАТО и ЕС

01:32 Молодой человек незаконно хранил холодное оружие — что решил суд

01:30 Будет ли штраф за неявку по повестке, которую не вручили лично

01:21 Украина пока не готова к переговорам с РФ — Ермак объяснил почему

03:40 Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки

Срочная новость

03:35 В воздух подняли бомбардировщики Ту-95МС — что известно

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие фотографировать — вакансия

Срочная новость

03:05 В Харькове "Шахед" попал в крышу пятиэтажки — подробности

03:00 Литва поможет подготовить инструкторов ВСУ — чему будут учить

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

02:34 В "Резерв+" не отображается отсрочка — что можно сделать

02:26 В Берлине приняли декларацию по Украине — речь о НАТО и ЕС

01:32 Молодой человек незаконно хранил холодное оружие — что решил суд

01:30 Будет ли штраф за неявку по повестке, которую не вручили лично

01:21 Украина пока не готова к переговорам с РФ — Ермак объяснил почему

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК