Юрист Дмитро Франчук пояснив, чи загрожує штраф військовозобов'язаному за ігнорування повістки, якщо її не вручили особисто

Військовий тримає в руках конверт. Фото ілюстративне: depositphhotos.com

Громадянина України можуть оштрафувати за неприхід до ТЦК та СП за повісткою. Щоправда, це стосується лише випадків, коли військовозобов'язаний свідомо ігнорує повістку, яку йому вручили належним чином.

Про це в коментарі для УНІАН у четвер, 12 грудня, повідомив адвокат і активіст Дмитро Франчук.

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Яка повістка вважається врученою

Правознавець наголосив, що повістка для уточнення даних, яку передали родичам або сусідам адресата, не є врученою за нормами законодавства. Якщо ж військовозобов'язаний отримує повістку на робочому місці, роботодавець має проконтролювати, щоб працівнику вручили її особисто в руки.

Повістка, яку надіслали поштою, вважається врученою, якщо:

її відправили рекомендованим листом із повідомленням про вручення — отримання листа військовозобов'язаний має підтвердити підписом;

є повідомлення про вручення або зазначається причина невручення (відсутність військовозобов'язаного за адресою або його відмова від отримання повістки);

одержувач не забрав лист упродовж триденного терміну.

Також юрист додав, що повістка, яку просто поклали до поштової скриньки, врученою не вважається, тож і юридичної відповідальності за ігнорування такого повідомлення адресат не нестиме.

"Лист міг загубитися. Можливо, його вкрали, або документ отримав інший мешканець. Крім того, такий спосіб вручення повістки порушує право громадянина на отримання інформації особисто", — пояснив Франчук.

Раніше начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало також зазначив, що отримувати повістку на пошті військовозобов'язаний має особисто. Винятком є лише випадки, коли лист отримує законний представник адресата.

Також ми повідомляли, що за повісткою до ТЦК та СП потрібно приходити навіть тим, хто має відстрочку. За неявку громадянина можуть оштрафувати та оголосити в розшук.