Упрощенное бронирование от мобилизации для перевозчиков — что стоит знать

Перевозчики. Фото: adm.dp.gov.ua

Для перевозчиков упрощают оформление бронирования от мобилизации сотрудников. Тех, кто выполняет нерегулярные перевозки, и автостанции теперь также могут признать критическими.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в Facebook во вторник, 30 июля.

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Бронирование перевозчиков от мобилизации

По словам Деркача, предприятие, соответствующее критериям, подает пакет документов в министерство. После этого оно получает статус критически важного и имеет возможность в "Дії" забронировать сотрудников.

"За это время министерство своим приказом признало критическими около 170, еще около 80 — вскоре также получат такой статус. За полтора года действия механизма бронирования всего к нам поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности (в 2023 году не более 40)", — рассказал замминистра.

Он отметил, чтобы получить статус критически важного, предприятию стоит соответствовать двум критериям из семи. Например, стоит иметь соответствующую лицензию и не иметь налоговой задолженности.

Также были внесены изменения в 303-й Приказ Министерства. Его опубликуют после регистрации в Минюсте. По словам Деркача, если перевозчик имеет все основания для признания критическим, нет необходимости ждать обновленного 303-го приказа, может подаваться уже сейчас.

Среди ключевых изменений в приказе:

Расширение перечня предприятий, которые могут подаваться для признания критическими. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции;

возможность подаваться компаниям, которые выполняли перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах;

отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов.

Замминистра подчеркнул, что изменения вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции.

"Относительно бронирования ФЛП. Сейчас ни один ФЛП, не только перевозчики, а, например, аграрии или строители, не могут получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону. Поэтому исправить такую ситуацию могут только изменения в закон, которые позволят бронировать не только "предприятия, учреждения, организации", — добавил Деркач.

Пост Деркача. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Украины Тарас Тарасенко рассказал, что протезистов удалось забронировать от мобилизации. По его словам, всего их в стране 300.

Также бессрочное бронирование от мобилизации в особый период имеют работники государственных органов и местного самоуправления. Кроме того, это право предоставляется тем, кто служит в Государственной уголовно-исполнительной службе.