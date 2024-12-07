Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают хирургу

Врачи в операционной. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность "абдоминальный, торакальный хирург". Чтобы претендовать на работу кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование и опыт работы минимум два года. Заработная плата будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 6 декабря.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в "Азове" также ищут боевых медиков взвода. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт.

Кроме того, бригада приглашает на работу поваров. Претенденты должны иметь, как минимум, профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд.