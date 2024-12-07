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Бригаде "Азов" нужны хирурги — какие условия и зарплата

7 декабря 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают хирургу
Врачи в операционной. Фото иллюстративное: armyinform.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность "абдоминальный, торакальный хирург". Чтобы претендовать на работу кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование и опыт работы минимум два года. Заработная плата будет составлять от 25 до 120 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 6 декабря.

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Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в "Азове" также ищут боевых медиков взвода. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт.

Кроме того, бригада приглашает на работу поваров. Претенденты должны иметь, как минимум, профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд.

работа деньги полк "Азов" вакансии зарплата

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