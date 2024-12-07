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Бригаді "Азов" потрібні хірурги — які умови та зарплата

7 грудня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують хірурга
Лікарі в операційній. Фото ілюстративне: armyinform.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає людей на посаду "абдомінальний, торакальний хірург". Щоб претендувати на роботу, кандидатам треба мати вищу медичну освіту та досвід роботи мінімум два роки. Заробітна плата становитиме від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 6 грудня.

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Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що в "Азов" також шукають бойових медиків взводу. Щоб влаштуватися на роботу, треба мати задовільну фізичну підготовку та досвід.

Крім того, бригада запрошує на роботу кухарів. Претенденти повинні мати як мінімум професійно-технічну освіту, медичну книжку та знання технології приготування страв.

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