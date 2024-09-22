Работа в "Азове" — на фронт приглашают сварщиков

Сварщик за работой. Фото иллюстративный: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу сварщиков. Необходимо иметь опыт не менее 1 года. За выполнение работ будут платить до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.

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В частности, в обязанности сварщика будет входить:

сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;

выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;

контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;

изготовление локальных металлоконструкций

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

опыт работы сварщиком не менее 1 года;

умение работать с разными видами (электро, газовая и т.п.);

ответственность и внимательность к деталям;

знание и понимание технических чертежей и инструкций.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: