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Бригада "Азов" ищет на работу сварщиков — какие требования и условия

22 сентября 2024 04:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в "Азове" — на фронт приглашают сварщиков
Сварщик за работой. Фото иллюстративный: depositphotos.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу сварщиков. Необходимо иметь опыт не менее 1 года. За выполнение работ будут платить до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.

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Работа в "Азове"

В частности, в обязанности сварщика будет входить:

  • сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
  • выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;
  • контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
  • изготовление локальных металлоконструкций

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • опыт работы сварщиком не менее 1 года;
  • умение работать с разными видами (электро, газовая и т.п.);
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание и понимание технических чертежей и инструкций.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

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