Работа в "Азове" — на фронт приглашают сварщиков

Бригада "Азов" ищет на работу сварщиков — какие требования и условия
22 сентября 2024 04:04
Сварщик за работой. Фото иллюстративный: depositphotos.com
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу сварщиков. Необходимо иметь опыт не менее 1 года. За выполнение работ будут платить до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 22 сентября.
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В частности, в обязанности сварщика будет входить:
- сварка металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
- выполнение ремонтных работ, включая замену и усиление сварных соединений;
- контроль качества работы и соответствие стандартам безопасности;
- изготовление локальных металлоконструкций
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- опыт работы сварщиком не менее 1 года;
- умение работать с разными видами (электро, газовая и т.п.);
- ответственность и внимательность к деталям;
- знание и понимание технических чертежей и инструкций.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
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