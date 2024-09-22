Робота в "Азов" — на фронт запрошують зварювальників

Бригада "Азов" шукає на роботу зварювальників — які вимогу та умови
22 вересня 2024 04:04
Зварювальник за роботою. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу зварювальників. Необхідно мати досвід не менше 1 року. За виконання робіт обіцяють платитимуть до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 22 вересня.
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Зокрема, в обов'язки зварювальника входитиме:
- зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
- виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;
- контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;
- виготовлення локальних металоконструкцій.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи зварювальником не менше 1 року;
- вміння працювати з різними видами (електро, газова, тощо);
- відповідальність та уважність до деталей;
- знання і розуміння технічних креслень та інструкцій.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
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