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Бригада "Азов" шукає на роботу зварювальників — які вимогу та умови

22 вересня 2024 04:04
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в "Азов" — на фронт запрошують зварювальників
Зварювальник за роботою. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу зварювальників. Необхідно мати досвід не менше 1 року. За виконання робіт обіцяють платитимуть до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 22 вересня.

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Робота в "Азові"

Зокрема, в обов'язки зварювальника входитиме:

  • зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
  • виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;
  • контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;
  • виготовлення локальних металоконструкцій.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи зварювальником не менше 1 року;
  • вміння працювати з різними видами (електро, газова, тощо);
  • відповідальність та уважність до деталей;
  • знання і розуміння технічних креслень та інструкцій.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

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