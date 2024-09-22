Робота в "Азов" — на фронт запрошують зварювальників

Зварювальник за роботою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу зварювальників. Необхідно мати досвід не менше 1 року. За виконання робіт обіцяють платитимуть до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 22 вересня.

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Зокрема, в обов'язки зварювальника входитиме:

зварювання металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;

виконання ремонтних робіт, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань;

контроль якості роботи та відповідність стандартам безпеки;

виготовлення локальних металоконструкцій.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи зварювальником не менше 1 року;

вміння працювати з різними видами (електро, газова, тощо);

відповідальність та уважність до деталей;

знання і розуміння технічних креслень та інструкцій.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: