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Около 45% "ограниченно пригодных" мужчин стали пригодными

30 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Около 45 процентов мужчин со статусом ограниченно пригодных теперь пригодны, рассказали в Генштабе
Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "Новости.PRO"
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В апреле 2024 года в Украине отменили статус ограниченно пригодных лиц к военной службе. Как результат, примерно 45% мужчин после повторного осмотра были признаны годными, а остальные 55% — непригодными.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на собственный источник в Генеральном штабе ВСУ.

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Что известно

В Генштабе отметили, что уже "очень большая часть" граждан Украины прошла перекомиссию. В базу "Оберіг" внесены новые данные по ним.

Напомним, что военнообязанные украинцы, ранее ВЛК признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти медкомиссию. Сделать это нужно до 5 февраля 2025 года.

Также мы писали, что бывшие ограниченно пригодные военнообязанные граждане могут либо самостоятельно прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, либо ждать вызова от ТЦК через повестку. Штрафовать за это таких лиц не имеют права.

ВСУ Украина армия Генштаб ВСУ мобилизация ВВК

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