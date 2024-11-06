В ТЦК назвали крайній термін для проходження ВЛК "обмежено придатним"

Чоловік проходить ВЛК. Фото: РБК-Україна

Військовозобов'язані українці, яких раніше ВЛК визнала обмежено придатними, мають повторно пройти медкомісію. Зробити це необхідно до 5 лютого 2025 року.

Про це у середу, 6 листопада, Суспільному повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін.

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Статус "обмежено придатний" скасували

В Україні фактично скасували статус "обмежено придатний" ще в травні 2024 року. Сталося це після набуття чинності нового закону №3621.

"Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — розповів Олександр Бодін.

Це означає, що українці, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають обов'язково пройти повторний огляд до 5 лютого 2025 року.

Яким може бути висновок ВЛК

Олександр Бодін зазначив, що військовозобов'язаного можуть визнати придатним до військової служби. В такому випадку людину можуть призначити на будь-яку посаду в армії.

Крім того, ВЛК може вказати у висновку статус "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони".

Також існує категорія "тимчасово непридатний", якщо людина потребує лікування чи відпустки. Ще ВЛК може зазначити у висновку "непридатний" з переоглядом через 6–12 місяців та "непридатний" з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, військово-лікарську комісію не потрібно проходити тим, хто вже має відстрочку. Однак, якщо людина хоче підписати контракт, то медичне обстеження доведеться пройти.

Військово-лікарські комісії визначають цілу низку категорій придатності чи непридатності до військової служби.