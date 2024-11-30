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Близько 45% "обмежено придатних" чоловіків стали придатними

30 листопада 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Близько 45 відсотків чоловіків зі статусом обмежено придатних тепер придані, розповіли у Генштабі
Процес військово-лікарської комісії. Фото: "Новини.PRO"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У квітні 2024 року в Україні скасували статус обмежено придатних осіб до військової служби. Як результат, приблизно 45% чоловіків після повторного огляду були визнані придатними, а решта 55% — непридатними.

Про це повідомляє видання hromadske з посиланням на власне джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

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Що відомо

У Генштабі зазначили, що вже "дуже велика частина" громадян України пройшла перекомісію. Водночас в базу "Оберіг" внесені нові дані щодо них.

Нагадаємо, що військовозобов'язані українці, яких раніше ВЛК визнала обмежено придатними, мають повторно пройти медкомісію. Зробити це необхідно до 5 лютого 2025 року.

Також ми писали, що колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни можуть або самостійно прийти до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію, або чекати на виклик від ТЦК через повістку. Штрафувати за це таких осіб не мають права.

ЗСУ Україна армія Генштаб ЗСУ мобілізація ВЛК

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