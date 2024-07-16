В "Азов" нужны военные врачи на очень высокую зарплату

Женщина-медик в ВСУ. Фото: "Всеукраинский Собор"

12-й бригаде спецназовцев "Азов" требуются абдоминальные, торакальные хирурги. Такие медики будут заботиться о раненых на стабилизационном пункте бригады.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

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Какие требования к кандидатам

Человеку, который будет претендовать на эту должность, нужно иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.

Большим преимуществом станет опыт работы с ургентными пациентами, умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, а также готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи.

Что будет входить в обязанности

Будущий член команды подразделения будет оказывать неотложную помощь на стабилизационном пункте, а также сопровождать "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

Кроме этого нужно будет организовать работу "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта, периодически помогать в проведении учений медиков подразделений, дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты.

Что с условиями оплаты

В спецподразделении обещают денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы. Конечно, будет официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, что еще требуются бухгалтеры расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также бойцы приглашают на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности.