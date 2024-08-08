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Безопасность приложения "Армия+" — в Минобороны объяснили, хранятся ли данные военных

8 августа 2024 19:56
Валерия Барановская - редактор
Армия+ — сохраняются ли данные военных в системе
Презентация приложения "Армия+". Фото: Офис Президента
Валерия Барановская - редактор

В Минобороны заверили, что персональные данные военных не хранятся в приложении "Армия+", а подтягиваются из других реестров. В случае похищения устройства россиянами администраторы могут заблокировать аккаунт и удалить все данные в случае угрозы.

Об этом сообщил начальник управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой , пишет УНН.

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В приложении "Армия+" не хранятся данные военных

В четверг, 8 августа, заработало новое приложение для военных "Армия+". В Минобороны сообщили, что в приложении не хранятся персональные данные военнослужащих. Поэтому, если враг захватит устройство, администратор может заблокировать аккаунт и удалить все данные.

"Данные военных не хранятся в системе "Армия+". Они подтягиваются из других реестров. То есть из реестра "Оберег" или из банка. Мы их не храним в системе, соответственно выката этих персональных данных не может быть. Если ваш девайс захватил враг, администратор системы может заблокировать вашу учетную запись и любые данные, которые на тот момент будут в "Армии+", они все удаляются" , — отметил Берестовый.

Он добавил, что безопасность приложения постоянно мониторится и усовершенствуется.

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Минобороны подключило абсолютно все государственные команды, занимающиеся защитой цифровых инструментов.

"С точки зрения безопасности, на данном этапе мы подключили абсолютно все государственные команды, которые занимаются защитой наших цифровых инструментов, мы сейчас находимся в активном постоянном мониторинге развития этой части нашего продукта", — сообщила Черногоренко.

Руководитель проекта "Армия+" Роман Завгородний отметил, что безопасность никогда не статична, это всегда динамика.

"Если кто-то скажет: мы безопасное приложение – это не правда. Это ведь вопрос времени и подходов. Поэтому это всегда динамичная работа и она у нас построена динамично, мы никогда не останавливаемся и мы не скажем, что защищены на 100%, это будет не правда", — подытожил Завгородний.

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