Минобороны представило приложение для военных Армия+

В Украине заработало военное приложение "Армия+" — какими услугами можно воспользоваться
Министерство обороны представило новое приложение "Армия+" , которое призвано облегчить процессы в военной сфере. Сегодня через приложение уже можно подать электронный рапорт и принять участие в опросе.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 8 августа.
В Украине заработало приложение "Армия+"
В четверг, 8 августа, состоялась презентация нового приложения "Армия+", которое уже доступно в App Store и Google Play.
"Армия+" — это новое достижение в цифровизации процессов в армии. Применение, которое значительно облегчит жизнь наших военных", — отметили в Минобороны.
В мероприятии принял участие также Президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал, что приложение стартует с базовых функций и впоследствии будет наполняться дополнительными возможностями.
"Сразу заработают электронные рапорты, когда через несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает минимум часы и дни. Также будет АрмияID и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений", — заявил глава государства.
Зеленский сообщил, что в приложении будут курсы и учебные программы, которые нужны. Украинцы смогут получать без бюрократии все социальные услуги, которые государство предоставляет воину и гражданину.
"Транспорт — можно будет купить билеты или заказать другие нужные услуги. Медицина и медицинские документы — все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование — государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для наших украинских воинов", — подчеркнул Президент.
Он добавил, что в приложении будет также надежная коммуникация между военными с помощью защищенных чатов.
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