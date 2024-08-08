Минобороны представило приложение для военных Армия+

Презентация приложения "Армия+". Фото: Укринформ

Министерство обороны представило новое приложение "Армия+" , которое призвано облегчить процессы в военной сфере. Сегодня через приложение уже можно подать электронный рапорт и принять участие в опросе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 8 августа.

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В четверг, 8 августа, состоялась презентация нового приложения "Армия+", которое уже доступно в App Store и Google Play.

Презентация приложения. Фото: Укринформ

"Армия+" — это новое достижение в цифровизации процессов в армии. Применение, которое значительно облегчит жизнь наших военных", — отметили в Минобороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время презентации. Фото: Укринформ

В мероприятии принял участие также Президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал, что приложение стартует с базовых функций и впоследствии будет наполняться дополнительными возможностями.

Зеленский на презентации приложения "Армия+". Фото: Укринформ

"Сразу заработают электронные рапорты, когда через несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает минимум часы и дни. Также будет АрмияID и опрос, чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений", — заявил глава государства.

Зеленский сообщил, что в приложении будут курсы и учебные программы, которые нужны. Украинцы смогут получать без бюрократии все социальные услуги, которые государство предоставляет воину и гражданину.

"Транспорт — можно будет купить билеты или заказать другие нужные услуги. Медицина и медицинские документы — все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование — государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для наших украинских воинов", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что в приложении будет также надежная коммуникация между военными с помощью защищенных чатов.