Базовая военная подготовка студентов — как это будет происходить в 2025 году

Военный с оружием. Фото: 118 отдельная механизированная бригада

С сентября 2025 года в высших учебных заведениях образования стартует обучение по базовой общей военной подготовке, которая будет длиться 300 академических часов. Ее должны будут пройти все студенты.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в пятницу, 17 января.

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Как будет происходить обучение

Как отметили в Минобороны, студентов будут проходить тактическую, разведывательную и психологическую подготовки, кроме того, будут изучать основы домедицинской помощи и военной дисциплины. Также студенты будут овладевать навыками обращения с оружием. Базовая общая военная подготовка будет состоять из двух частей:

теоретический курс — 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях;

практический курс — 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

"Теорию должны пройти все студенты — и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра", — отметил Сергей Мельник.

После того, как студенты пройдут БЗВП, они будут принимать военную присягу. Также те, кто пройдет обучение, получат военно-учетную специальность.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе". Он определяет, как будет происходить прохождение базовой общей военной подготовки.

В Украине отменили срочную службу, взамен ввели базовую общую военную подготовку. Однако студентам первых курсов в сентябре 2025 года не нужно будет проходить БОВП.