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Отец ребенка с инвалидностью уклонился от мобилизации — что решил суд

2 октября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал жителя Николаевской области, который уклонился от призыва, потому что воспитывает ребенка с инвалидностью
Девочка в инвалидном кресле и ее отец. Фото иллюстративное: istockphoto.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель Николаевской области прошел ВВК, которая сочла его годным, однако отказался от получения боевой повестки. Свой поступок мужчина объяснил тем, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Об этом говорится в приговоре, который Кривоозерский суд Николаевской области вынес 30 апреля текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, ВВК признала фигуранта пригодным к военной службе еще в марте 2022 года. Спустя более года после этого, в июне 2023 года, обвиняемому хотели вручить боевую повестку, однако он отказался ее получать, заявив, что не хочет вступать в ряды ВСУ. Права на отсрочку у мужчины не было, однако в пункт сбора мобилизованных в указанный в повестке день он не явился.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, однако объяснил, что не может служить, поскольку воспитывает 11-летнего ребенка с инвалидностью. Также военнообязанный попросил учесть тот факт, что Украину с 2022 года в рядах ВСУ защищает его отец.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва по мобилизации. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако, учитывая, что нарушитель имеет ребенка с инвалидностью, а его отец воюет, заменили заключение двумя годами испытательного срока.

В течение 30 дней со дня вынесения приговора судебное решение можно было обжаловать, подав апелляцию. Сейчас у обвиняемого уже нет такого права: приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Виннице мобилизовали мужчину, который имел отсрочку от военного призыва до конца ноября текущего года. Незаконные действия работников ТЦК мобилизованный обжаловал в суде.

Также мы сообщали, что в Львовской области судили уроженца Луганской области. Мужчина после получения боевой повестки не явился в воинскую часть на отправку. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации его приговорили к трем годам лишения свободы. Правда, решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

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