Як суд покарав жителя Миколаївської області, який ухилився від призову, бо виховує дитину з інвалідністю

Дівчинка на візку та її батько. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Житель Миколаївської області пройшов ВЛК, яка визнала його придатним, однак відмовився від отримання бойової повістки. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.

Про це йдеться у вироку, який Кривоозерський суд Миколаївської області ухвалив 30 квітня поточного року.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, ВЛК визнала фігуранта придатним до військової служби ще в березні 2022 року. За понад рік після цього, у червні 2023 року, обвинуваченому хотіли вручити бойову повістку, однак він відмовився її отримувати, заявивши, що не хоче вступати до лав ЗСУ. Права на відстрочку чоловік не мав, однак у пункт збору мобілізованих у зазначений у повістці день він не з'явився.

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, однак пояснив, що не може служити, оскільки виховує 11-річну дитину з інвалідністю. Також військовозобов'язаний попросив урахувати той факт, що Україну з 2022 року в лавах ЗСУ захищає його батько.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за мобілізацією. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак урахувавши те, що порушник має дитину з інвалідністю, а його батько воює, замінили ув'язнення двома роками іспитового терміну.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі в обвинувачений вже не має такого права: вирок набув законної сили.

Нагадаємо, у Вінниці мобілізували чоловіка, який мав відстрочку від військового призову до кінця листопада поточного року. Незаконні дії працівників ТЦК мобілізований оскаржив у суді.

Також ми повідомляли, що у Львівській області судили уродженця Луганської області. Чоловік після отримання бойової повістки не з'явився до військової частини на відправлення. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації його засудили до трьох років позбавлення волі. Щоправда, рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.