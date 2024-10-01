Як суд покарав жителя Луганської області, який після отримання повістки не прийшов на відправлення до військової частини

Будівля Турківського районного суду Львівської області. Фото: Турківський районний суд Львівської області/Facebook

Уродженець Луганської області після отримання бойової повістки не з'явився до військової частини на відправлення. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Турківський районний суд Львівської області ухвалив у вівторок, 24 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у листопаді 2023 року обвинувачений отримав повістку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку вручили повістку на 20 листопада — цього дня він мав прийти до військової частини на відправлення на проходження служби, однак проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

У суді порушник повністю визнав свою провину, але зазначив, що вирішив не приходити за повісткою, бо не хотів служити.

Суд визнав фігуранта винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене чоловік проведе три роки за ґратами. Щоправда, наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня його проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Миколаєві продовжили термін тримання під вартою чоловіку, якого підозрюють у співпраці із РФ. За даними слідства, фігурант, ймовірно, передавав росіянам інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та розташування об'єктів міської критичної інфраструктури.

Також ми повідомляли, що в Києві винесли вирок охоронцю, який під час ракетної атаки на столицю 1 червня 2023 року не пустив людей до укриття. Через це тоді загинули три людини, зокрема дев'ятирічна дівчинка. Порушника засудили до чотирьох років позбавлення волі.