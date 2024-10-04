Работа в Азов — на фронт приглашают поваров

"Азову" предлагает работу поварам — какие условия и требования
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу поваров. Кандидаты должны иметь как минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд. Заработная плата составляет до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 29 сентября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности поваров будет входить:
- приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
- осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
- проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
- порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
- соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- профессионально-техническое образование;
- желательно опыт работы от 1-го года;
- наличие медицинской книги;
- знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
- ответственное отношение к результатам работы;
- знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
- чистоплотность.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что также бригада "Азов" ищет в своих подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-стирального комбината.
Кроме того, работу предлагают людям, которые могут обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.
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