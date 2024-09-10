Работа в Азов — які умови праці бригада пропонує пожежним водіям

Працівник ДСНС біля пожежної автівки. Фото ілюстративне: rozmova.wordpress.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв пожежних машин. Необхідно бути громадянином України, мати досвід та відповідати ще низці критеріїв. Заробити можна до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 8 вересня.

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Зокрема, в обов'язки пожежного водія входитиме:

експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля;

підтримання протипожежного стану на території відповідальності;

участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій;

довіз особового складу до місця виклику;

впевнене керування пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, із дотримання правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля.

Підійде кандидат на посаду, який має:

громадянство України;

обов’язково досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: