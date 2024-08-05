Работа в бригаде Азов - какие условия труда предлагают водителям бензовозов

Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform

Легендарная бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Нужны люди, имеющие опыт работы от 2 лет и у которых есть водительское удостоверение категории С и Е. За месяц можно заработать от 25 000 до 125 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 4 августа.

Читайте также:

Вакансия водителя в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

В задачи человека, которого примут водителем бензовоза, входит:

подготовка и осмотр АТС перед отъездом;

управление АТС;

прием нефтепродуктов на базах хранения;

контроль качества при приеме нефтепродуктов;

обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;

перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;

обеспечение безопасности и надежности при перевозке;

доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;

бережное и грамотное отношение к работе АТС;

правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

На вакансию подходит кандидат, который:

является гражданином Украины;

имеет опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;

водителем бензовоза от 2 лет; имеет водительское удостоверение категории С и Е;

категории С и Е; ответственный и внимательный к деталям;

знает правила дорожного движения и техники безопасности;

и техники безопасности; не имеет вредных привычек;

готов к работе в зоне боевых действий;

имеет хорошее состояние здоровья;

отсутствует непогашенная судимость за уголовные преступления и административные правонарушения;

наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия: