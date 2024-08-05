Работа в бригаде Азов - какие условия труда предлагают водителям бензовозов

"Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия
5 августа 2024 05:27
Военный водитель грузовика. Фото: АрмияInform
Легендарная бригада спецназа "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Нужны люди, имеющие опыт работы от 2 лет и у которых есть водительское удостоверение категории С и Е. За месяц можно заработать от 25 000 до 125 000 грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 4 августа.
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В задачи человека, которого примут водителем бензовоза, входит:
- подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации.
На вакансию подходит кандидат, который:
- является гражданином Украины;
- имеет опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
- имеет водительское удостоверение категории С и Е;
- ответственный и внимательный к деталям;
- знает правила дорожного движения и техники безопасности;
- не имеет вредных привычек;
- готов к работе в зоне боевых действий;
- имеет хорошее состояние здоровья;
- отсутствует непогашенная судимость за уголовные преступления и административные правонарушения;
- наличие ADR будет преимуществом.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
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