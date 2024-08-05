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"Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

5 серпня 2024 05:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в бригаді Азов - які умови праці пропонують водіям бензовозів
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Потрібні люди, які мають досвід роботи від 2 років і в яких є водійське посвідчення категорії С та Е. За місяць можна заробити від 25 000 до 125 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 4 серпня.

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Вакансія водія бензовоза в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Людина, яку приймуть на водія бензовозу, повинна здійснювати:

  • підготовку та огляд АТС перед від'їздом;
  • керування АТС;
  • прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
  • контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
  • забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
  • забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
  • доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
  • правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

На вакансію підходить кандидат, який:

  • є громадянином України;
  • має досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
  • має водійське посвідчення категорії С та Е;
  • відповідальний та уважний до деталей;
  • знає правила дорожнього руху та техніки безпеки;
  • обов'язково не має шкідливих звичок;
  • готовий до роботи в зоні бойових дій;
  • має хороший стан здоров’я;
  • у якого відсутня непогашена судимість за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • наявність ADR буде перевагою.

Натомість, бійці "Азову" пропонують наступні умови:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

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