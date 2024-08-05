Работа в бригаді Азов - які умови праці пропонують водіям бензовозів

Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Потрібні люди, які мають досвід роботи від 2 років і в яких є водійське посвідчення категорії С та Е. За місяць можна заробити від 25 000 до 125 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 4 серпня.

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Робота в "Азові"

Людина, яку приймуть на водія бензовозу, повинна здійснювати:

підготовку та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

На вакансію підходить кандидат, який:

є громадянином України;

має досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;

водієм бензовозу від 2 років; має водійське посвідчення категорії С та Е;

категорії С та Е; відповідальний та уважний до деталей;

знає правила дорожнього руху та техніки безпеки;

та техніки безпеки; обов'язково не має шкідливих звичок;

готовий до роботи в зоні бойових дій;

має хороший стан здоров’я;

у якого відсутня непогашена судимість за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

наявність ADR буде перевагою.

Натомість, бійці "Азову" пропонують наступні умови: