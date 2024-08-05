Работа в бригаді Азов - які умови праці пропонують водіям бензовозів

"Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови
5 серпня 2024 05:27
Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform
Легендарна бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Потрібні люди, які мають досвід роботи від 2 років і в яких є водійське посвідчення категорії С та Е. За місяць можна заробити від 25 000 до 125 000 грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 4 серпня.
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Людина, яку приймуть на водія бензовозу, повинна здійснювати:
- підготовку та огляд АТС перед від'їздом;
- керування АТС;
- прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
- контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
- забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
- забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
- доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
- дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
- правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.
На вакансію підходить кандидат, який:
- є громадянином України;
- має досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
- має водійське посвідчення категорії С та Е;
- відповідальний та уважний до деталей;
- знає правила дорожнього руху та техніки безпеки;
- обов'язково не має шкідливих звичок;
- готовий до роботи в зоні бойових дій;
- має хороший стан здоров’я;
- у якого відсутня непогашена судимість за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- наявність ADR буде перевагою.
Натомість, бійці "Азову" пропонують наступні умови:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.
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